Il Napoli vince la Supercoppa italiana, battuto il Bologna (2 – 0)
Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: i partenopei hanno battuto il Bologna nella finale giocata a Riyad con il risultato di 2 – 0, in rete David Neres con una doppietta. Prima degli emiliani il Napoli aveva eliminato il Milan in semifinale.
Si tratta della terza Supercoppa della storia del Napoli e la terza vinta da Antonio Conte (le prime due sulla panchina della Juventus). Per Per il club partenopeo si tratta del 14esimo trofeo della sua storia contando le massime competizioni italiane ed europee, mentre per Conte è il decimo trofeo da tecnico.
Secondo trofeo nello stesso anno, il 2025, per il Napoli: un’impresa del genere non capitava dal 2014, quando i partenopei vinsero Coppa Italia e Supercoppa.