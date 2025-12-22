Palermo - Padova, superata quota 25 mila presenze garantite: il dato aggiornato ​​

Continua a crescere il numero dei biglietti venduti per la sfida del 27 dicembre contro il Padova, ultima partita del girone d’andata al “Barbera” per il Palermo.

A cinque giorni dall’incontro il Palermo ha comunicato che sono già 25.089 le presenze garantite tra abbonati e biglietti venduti.

Nell’ultima gara interna, contro la Sampdoria, al “Renzo Barbera” erano presenti 25.512 spettatori. Un numero che può dirsi già superato (a meno di clamorose sorprese).







LEGGI ANCHE

PALERMO IN VISITA ALL’UCCIARDONE