Palermo in visita al carcere Ucciardone: "Chi sbaglia sogni una vita migliore" / VIDEO ​​

Il Palermo in visita all’Ucciardone: una delegazione di calciatori e dirigenti ha visitato i detenuti del carcere come “gesto simbolico sotto le feste”. A rappresentare il club il presidente Dario Mirri, l’ad Giovanni Gardini e i calciatori Joronen, Gomis, Peda, Gomes, Vasic, Palumbo, Corona e Le Douaron.

Il post

Oggi in visita, con giocatori e dirigenti, tra le mura del carcere Ucciardone. Un gesto simbolico, sotto le feste, per ricordare che chi sbaglia ha il diritto e il dovere di sognare una vita migliore. Che sotto una tuta da calcio, dentro una divisa, o dietro una porta sbarrata, ci sono sempre semplicemente persone. E “quando perdi la fiducia nell’umanità, è un attimo che perdi la tua umanità stessa”.

LEGGI ANCHE

MI MANDA MONASTRA, LA PUNTATA DEL 22 DICEMBRE





