Il Monopoli si prepara all’esordio nei playoff di serie C e intanto blinda il tecnico Giuseppe Scienza dopo le voci di mercato che lo indicano come possibile alternativa per la panchina del Palermo.

Onofrio Lopez, patron del Monopoli, commenta così le voci in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Scienza? Dove deve andare… resta qui. Dovrà capitargli l’occasione della vita per non opporci ad una sua partenza. In caso contrario, è sotto contratto e sarà lui l’allenatore del Monopoli anche nella prossima stagione”

