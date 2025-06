Inzaghi, buona la prima: pari prestigioso contro il Real Madrid ​​

Esordio da sogno per Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al-Hilal: gli arabi hanno pareggiato per 1 – 1 contro il Real Madrid nella prima partita del girone H del Mondiale per club.

Gli spagnoli, guidati da Xabi Alonso (anche lui all’esordio), sono passati in vantaggio con la rete di Gonzalo Garcia, il pari degli uomini di Inzaghi è arrivato al 41′ su calcio di rigore realizzato da Neves.

Inzaghi è stato inoltre fortunato: il Real Madrid ha infatti fallito un calcio di rigore al 92′: Valverde si è fatto ipnotizzare da Bono, che ha parato la conclusione.