Serie B, si va completando il mosaico delle panchine: il punto sugli allenatori ​​

In attesa dell’ultimo verdetto che decreterà chi tra Sampdoria e Salernitana si salverà attraverso i playout, la programmazione per la prossima stagione di Serie B è già partita in tutti i club. Il primo tema da affrontare era quello degli allenatori, protagonisti di un vero e proprio valzer ormai quasi completato, salvo poche eccezioni.

Le ufficialità

La notizia di maggiore rilievo riguarda il Palermo, che ha affidato la panchina a Pippo Inzaghi, reduce dalla promozione in B con il Pisa. Cambiano guida tecnica anche Modena e Monza, che ripartiranno rispettivamente con Sottil e Bianco, entrambi scelti dopo aver superato una forte concorrenza.

La Juve Stabia ha salutato Pagliuca — passato all’Empoli con ambizioni da vertice — e ha ufficializzato Ignazio Abate, ex Ternana. A Bari è arrivato Caserta per il post-Longo, mentre il Catanzaro riparte con Aquilani, che prende proprio il posto lasciato libero da Caserta.





Situazioni ancora da definire

Restano però alcune panchine ancora in bilico. Il Frosinone è attualmente senza allenatore dopo l’addio ufficiale a Bianco, approdato al Monza. Vivarini e Greco restano sotto contratto, ma è difficile che uno dei due venga scelto per guidare la squadra nella prossima stagione.

Il Venezia si separerà da Di Francesco, diretto a Lecce, e punta forte su Stroppa, che ha da poco interroto il rapporto con la Cremonese. Il Pescara sta valutando la situazione: l’incontro tra la società e Baldini è stato positivo, e ci sono buone possibilità di una conferma. L’Entella invece è vicina alla separazione con Fabio Gallo (vicino al Vicenza), e pensa a Chiappella, protagonista ai playoff di Serie C con la Giana Erminio.

Le conferme

Diversi club hanno invece scelto la strada della continuità. Lo Spezia continuerà con D’Angelo per tentare nuovamente la promozione. Il Cesena conferma Mignani dopo l’eliminazione al primo turno playoff contro il Catanzaro. Mantova verso la conferma di Possanzini, nonostante le richieste da altre società.

Dionigi e Castori proseguono con Reggiana e Sudtirol. Le neopromosse Avellino e Padova ripartiranno con Biancolino e Andreoletti, protagonisti della salita in B. Calabro, infine, ha rinnovato con la Carrarese.

Situazione allenatori Serie B 2025/26

Squadra Allenatore 2025/26 Situazione Avellino R. Biancolino Confermato Bari F. Caserta Ufficiale, subentra a Longo Carrarese A. Calabro Rinnovo ufficiale Catanzaro A. Aquilani Ufficiale, subentra a Caserta Cesena M. Mignani Vicino alla conferma Empoli G. Pagliuca Ufficiale, subentra a D’Aversa Entella Frosinone F. Gallo (verso il Vicenza) P. Bianco (passato al Monza) In pole ci sarebbe Chiappella della Giana Erminio Si cerca il sostituto ma non ci sono favoriti Juve Stabia I. Abate Ufficiale, subentra a Pagliuca Mantova D. Possanzini Confermato Modena A. Sottil Ufficiale, subentra a Mandelli Monza P. Bianco Ufficiale, subentra a Nesta Padova M. Andreoletti Confermato Palermo Pescara P. Inzaghi S. Baldini Ufficiale, subentra a Dionisi Vicino alla riconferma Reggiana D. Dionigi Confermato Spezia D’Angelo Confermato Südtirol F. Castori Confermato Venezia G. Stroppa (in pole) Di Francesco ai saluti, Stroppa il favorito

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL CESENA NON RISCATTA SARIC