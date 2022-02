MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Torna l’appuntamento dell’Algarve Cup per la Nazionale femminile. La Ct Milena Bertolini ha annunciato la lista delle 25 giocatrici convocate, che presenta diverse novità. Nell’elenco delle convocate si rivedono infatti Rachele Baldi, Sofia Cantore, Benedetta Orsi, Martina Piemonte e tornano a disposizione Valentina Cernoia, Aurora Galli e Alia Guagni. La principale novità è però rappresentata da Giulia Rizzon, giocatrice del Como Women (capolista in Serie B) e alla prima chiamata in Nazionale.

Il torneo – a inviti – prevede cinque partecipanti (Portogallo, Italia, Danimarca, Norvegia e Svezia) e un turno preliminare in cui ogni squadra affronta due delle avversarie: l’Italia debutterà il 16 febbraio a Lagos contro la Danimarca, mentre il 20 febbraio sfiderà a Faro la Norvegia. Accedono alla finale del 23 febbraio le due squadre con il maggior numero di punti conquistati; le altre tre si affrontano in un triangolare che decreta i piazzamenti dal 3° al 5° posto.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Milan), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Giulia Rizzon (Como Women), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).