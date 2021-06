MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

(AGGIORNATO IL 15 GIUGNO, ORE 14.00). Ecco le probabili formazioni di Italia – Svizzera, seconda gara per gli azzurri a Euro 2020. (appuntamento martedì 15 giugno, alle ore 21.00, stadio “Olimpico” di Roma). Gli uomini di Mancini in caso di vittoria potrebbero strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. Difficilmente ci sarà quindi grande turnover.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (Toloi), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi (Chiesa), Immobile, Insigne.

A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Toloi, Emerson Palmieri, Cristante, Castrovilli, Pessina, Verratti, Belotti, Bernardeschi, Chiesa, Raspadori.

Indisponibili: Florenzi

Squalificati: /

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović.

A disposizione: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Fassnacht, Gravranovic, Mehmedi, Sow, Vargas, Widmer, Zakaria, Zuber.

Indisponibili: /

Squalificati: /

DIFESA: In porta il solito Donnarumma. Florenzi che si è allenato a parte non verrà rischiato. Ballottaggio Toloi – Di Lorenzo, quindi, con il calciatore del Napoli in pole dopo l’ultima uscita. Imprescindibile Spinazzola a sinistra. Come centrali il duo Bonucci – Chiellini.

CENTROCAMPO: recupera Verratti, ma Mancini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. Spazio quindi a Barella, Jorginho e Locatelli, protagonisti nell’ultima uscita.

ATTACCO: si rivede in gruppo Berardi. L’attaccante del Sassuolo ha smaltito la botta rimediata contro la Turchia e potrebbe prendere direttamente posto nel tridente al fianco di Insigne e Immobile. Il centravanti della Lazio è in vantaggio sul “Gallo” Belotti. Chiesa pronto a subentrare.