Italia U21, convocato Quagliata: "Dal Calcio Sicilia alla Nazionale"

Giacomo Quagliata convocato in Nazionale. Il palermitano classe 2000 ha ricevuto la chiamata da Nicolato e farà parte degli azzurrini che giocheranno contro Irlanda e Romania.

La Figc racconta la storia del giovane calciatore nel suo sito ufficiale, pubblicando una sua intervista rilasciata a Rai Sport: “Sono andato via da casa a 16 anni a Vercelli ho fatto i primi due anni di settore giovanile giocando poco, poi sono andato in prestito al Latina e ho fatto sei mesi a Bari, vincendo il campionato di D. Quindi sono stato richiamato a Vercelli, ma dopo sei mesi è arrivata questa grande opportunità di andare a giocare in Olanda e l’ho presa al volo senza pensarci due volte.

Quagliata è infatti un calciatore titolare dell’Heracles Almelo, squadra che milita nel massimo campionato olandese: “Qui concedono uno sbaglio in più e questo ti permette di crescere. La notizia della convocazione ufficiale l’ho avuta venerdì scorso prima del derby col Twente, è stata una bella emozione che mi ha accompagnato per tutta la partita”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).