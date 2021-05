Pasquale Padalino potrebbe presto dire addio alla Juve Stabia. L’allenatore, infatti, difficilmente continuerà la sua avventura in Campania e la società sta già cercando il successore. Tra i candidati c’è anche Roberto Boscaglia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Padalino ha già avuto un incontro sia con il ds Pavone che con l’amministratore delegato Todaro, ma al momento non sembrano esserci i presupposti per continuare insieme. L’addio del tecnico, quindi, appare molto vicino e a quel punto alcune società di Serie C sarebbero pronte a contattarlo per offrirgli la panchina.





Per la sostituzione il nome caldo è quello di Boscaglia. L’ex Trapani è reduce dall’esonero a Palermo ed è ancora sotto contratto con i rosanero (fino al 2022). La Juve Stabia sta valutando la situazione e studia anche altre soluzioni, come Aimo Diana, attualmente sulla panchina del Renate.

