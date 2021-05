Che Palermo sarà nella prossima stagione? La dirigenza rosanero sta cominciando a riflettere su questa domanda e la parola d’ordine sembra essere “rinnovamento”. L’obiettivo è quello di prendere il meglio dall’organico che concluso il cammino ad Avellino e rinforzarlo. La scelta sull’allenatore, però, è il principale nodo da sciogliere.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che Pelagotti è certo della conferma mentre bisognerà riflettere sul ruolo di secondo portiere. Fallani tornerà alla Spal dopo il prestito ma potrebbe essere rigirato ai rosa per il terzo anno di fila; sennò si dovrà cercare un’altra soluzione (“promozione” per Faraone?). In difesa ci sono tre punti fermi: Accardi, Almici e Marconi.





Per il resto, dovranno essere valutate le altre posizioni. Crivello, dopo una seconda parte di stagione dove non ha mai giocato, può partire; Corrado tornerà all’Inter dopo il prestito; Doda, Peretti e Marong sono di proprietà del Palermo e dovrebbero rimanere. Dubbi su Lancini, anche se il finale di stagione fa ben sperare, e Somma (contratto fino al 2023, dovrebbe rimanere).

L’attacco, invece, è da rifare. Lucca è destinato a lasciare la Sicilia, Rauti torna al Torino dopo il prestito, Saraniti non ha convinto del tutto ma ha ancora un anno di contratto. E poi c’è il dubbio Santana: si ritira o continua a giocare? In tutto questo, Filippi resta in attesa di novità dalla società. L’allenatore, così come Boscaglia, ha ancora un anno di contratto col Palermo e la dirigenza sta pensando se confermarlo o meno.

