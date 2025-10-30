Juventus, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore / UFFICIALE ​​

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. L’ex ct sostituisce Igor Tudor, esonerato dopo appena 8 giornate, fatali le tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio.

Un accordo insolito per un allenatore del calibro di Spalletti: il tecnico, che appena tre anni fa vinceva lo scudetto con il Napoli, ha accetto un contratto di appena 8 mesi con opzione in caso di raggiungimento della qualificazione in Champions League. Secondo alcune indiscrezioni, Spalletti sarebbe andato incontro alle difficoltà economiche della Juventus, che in questo momento ha a libro paga Tudor, Thiago Motta e i rispettivi staff.

Troppo forte la voglia di rivalsa di Spalletti dopo il fallimento con la Nazionale Italiana: pur di rimettersi in gioco l’allenatore ha smentito quanto detto qualche anno fa, quando aveva promesso che il Napoli sarebbe stata l’ultima squadra italiana che avrebbe allenato.







Il comunicato