Palermo - Pescara, superata quota 23mila al "Barbera": il dato aggiornato ​​

Sono 23.574 i titoli già emessi per Palermo-Pescara, sfida dell’11ª giornata di Serie B, in programma sabato 1° novembre alle 19.30 e che coinciderà con i festeggiamenti per i 125 anni di storia del club rosanero.

La vendita procede a buon ritmo, in linea con quella dell’ultima gara casalinga contro il Monza, quando sugli spalti erano presenti 26.679 spettatori. L’obiettivo, ora, è proprio quello di superare quella cifra. In ogni caso, il “Barbera” si conferma ancora una volta una certezza: il pubblico non farà mancare il proprio sostegno alla squadra di Pippo Inzaghi, desiderosa di riscatto dopo le due sconfitte consecutive.

Il record stagionale di presenze in campionato resta quello della gara contro il Modena, che ha visto allo stadio 32.922 tifosi. Il primato assoluto, invece, appartiene all’amichevole di prestigio con il Manchester City, quando in 34.665 hanno gremito gli spalti della “Favorita”.







