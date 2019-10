Il vecchio Palermo è stato commissariato e la relazione sui conti è durissima. A firmarla è Giovanni La Croce, nominato amministratore giudiziario dopo le ispezioni effettuate sui conti del club e che hanno prodotto una relazione dai contenuti durissimi sullo stato di salute della società rosanero, che ora rischia anche la revoca dell’ammissione al concordato.

VECCHIO PALERMO COMMISSARIATO: CHIESTA LA REVOCA DEL CONCORDATO

Come riportato dal Giornale di Sicilia, La Croce ipotizza la bancarotta per Zamparini per violazione della par condicio dei creditori e afferma che il credito fiscale utilizzato dai Tuttolomondo per compensare alcuni debiti sarebbe inesistente. Ma il giudizio sulla società suona come un macigno: lo stato di insolvenza dell’Us Città di Palermo viene definito come “mai definitivamente rimosso, almeno dal 30 giugno 2016″ e tali conclusioni proverebbero secondo il collegio dei giudici la “fondatezza dei sospetti”.

Nella relazione c’è spazio per una valutazione sull’operazione Alyssa, ritenuta “in sé effettiva” ma che doveva essere realizzata con “particolari cautele” e invece avrebbe prodotto plusvalenze “in misura scorretta” e sottratto “risorse indispensabili all’equilibrio dei conti”. Le compensazioni effettuate nel 2018 hanno infatti condotto al rimborso di finanziamenti al socio, cioè Zamparini, e non ai terzi che avrebbero dovuto avere la precedenza.

Ai Tuttolomondo invece viene contestata come “del tutto fittizia” l’acquisizione di presunti crediti fiscali dalla società Itec per 5,8 milioni nel tentativo di compensare i debiti verso il Fisco (operazione già contestata dalla Figc per mancanza di documentazione a corredo). Le indagini avrebbero fatto emergere che Itec è inattiva dal 2008 e senza alcun credito fiscale nell’ultimo biennio risalente al 2007.

