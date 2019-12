Un bomber palermitano sulla bocca di tutti. É il 32enne Salvatore Cocuzza finito nel mirino di diverse Società di Serie D dopo aver contribuito a suon di gol al primato del Paternò, imbattuto nel Girone B di Eccellenza in Sicilia.

Come riportato da TuttoSerieD, ad aver messo nel mirino il giocatore (già in doppia cifra) sono soprattutto Atletico Terme Fiuggi e Legnano, rispettivamente collocate nel Girone F e nel Girone B di Serie D.

Ma non è escluso che per l’ex centravanti (tra le altre) di Catanzaro, Catania, Nocerina, Marsala, ACR Messina, Akragas e Vibonese, non siano in arrivo anche altre offerte.

