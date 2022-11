MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“I rossazzurri, lenti e impacciati, cadono nella trappola dei calabresi“. Si ferma a un passo dal record del Palermo la corsa del Catania, che pareggia in casa del Cittanova e manca la decima vittoria in campionato.

Il quotidiano La Sicilia analizza la partita: gli etnei sono stati troppo rinunciatari nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno provato a rimediare senza successo. Sotto la lente d’ingrandimento un episodio accaduto nei minuti di recupero: secondo il giornale Sarao è stato falciato in area di rigore e l’arbitro, seppur in buona posizione, ha deciso di non fischiare rigore.

Questo episodio ha provocato l’espulsione di Ferraro, tecnico del Catania: “Il rigore era netto, ma dovevamo essere più bravi a sbloccare la partita”.