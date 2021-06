MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania è a un passo dal baratro. Servono 800 mila euro per iscrivere la squadra al campionato di Serie C ed evitare il fallimento, ma dalle parti di Torre del Grifo non tira una bella aria.

Il quotidiano ‘La Sicilia’ riporta che i tifosi sono quasi rassegnati, soprattutto dopo la “richiesta d’aiuto” di Sigi, che nei giorni scorsi ha attivato una raccolta fondi. Il magistrato dott. Ignazio Fonzo, tifosissimo del Catania fin da bambino, resta un convinto assertore dell’azionariato popolare che, come lui stesso specifica, non ha nulla a che vedere con la recente iniziativa di Sigi.

La realtà in cui vive il Catania è drammatica. I contrasti in casa Sigi ci sono da tempo e non sono passate inosservate certe assenze importanti alla conferenza stampa di sabato mattina, a cominciare da quella del maggiore azionista Gaetano Nicolosi.

