Dopo aver ufficializzato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D e la scelta del nuovo allenatore, Giovanni Ferraro, il Catania è pronto a comporre la propria rosa in vista dell’imminente stagione del rilancio.

Secondo il quotidiano “La Sicilia”, il diesse Antonello Laneri avrebbe avviato delle trattative per un nuovo attaccante, ovvero un profilo che possa fare la differenza in questa categoria. Oltre a Giuseppe Giovinco e Giuseppe De Luca, già nel mirino degli etnei da qualche giorno, sembra spuntare la suggestione Gianluca Litteri. Il bomber nato a Catania si è svincolato dalla Triestina e potrebbe essere l’innesto ideale per la nuova dirigenza . Al momento, però, solo smentite da parte dell’agente del giocatore.

Infine, non sembrano tramontate le trattative per altri due attaccanti d’esperienza: il 32enne Manuel Sarao (ex rossazzurro) e il 34enne Daniele Paponi, per il quale però ci sarebbe la concorrenza di alcuni club di Serie C (Juve Stabia e Audace Cerignola). La dirigenza, dunque, vuole dare un’accelerata in vista del primo impegno ufficiale in Coppa fissato per domenica 21 agosto.

Nel frattempo la squadra è già al lavoro a Ragalna, sede del ritiro pre-campionato fino al prossimo martedì 23 agosto.

