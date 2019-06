È morto all’età di 81 anni Nello Governato, ex centrocampista della Lazio. Passò in biancoceleste dal Como, ma fu con i capitolini che scrisse le pagine più importanti della propria carriera da calciatore.

251 presenze (235 in campionato, 14 in Coppa Italia e 2 in Coppa delle Fiere) e 17 gol nei nove anni nella Capitale. La sua prima avventura in biancoceleste iniziò nel 1961, ma terminò cinque anni dopo a causa del passaggio all’Inter.

Tra le fila nerazzurre, però, Governato non trova praticamente mai spazio e torna nella sua tanto amata Lazio, dove rimarrà dal 1967 al 1971. Poi altre due stagioni al Savona prima di appendere le scarpette al chiodo. Fu anche direttore sportivo dei biancocelesti, nonchè scrittore e giornalista di Tuttosport.

LEGGI ANCHE

EMBALO VUOLE ANDARE VIA: “A PALERMO, MAI TROVATO STIMA”

PALERMO E IL GIALLO DI ROBERTO LAMANNA