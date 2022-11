MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Girone complicato per la Lazio di Sarri in Europa League: i capitolini sono primi nel girone prima dell’ultima partita da giocare in casa del Feyenoord, ma tutto è ancora in ballo. Potrebbero arrivare gli ottavi di finale, i sedicesimi, ma anche la retrocessione in Conference League.

Il destino è nelle mani dei biancocelesti: per restare nella competizione (ottavi o sedicesimi) basta agguantare almeno un pareggio. In caso di sconfitta invece l’eliminazione sarebbe matematica per via della classifica avulsa che si andrebbe a creare e per la differenza reti peggiore rispetto alle altre squadre in gioco.

LAZIO AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE

Vince contro il Feyernoord (mantenendo una differenza reti maggiore di quella dello Sturm Graz)

Pareggia contro il Feyenoord e lo Sturm Graz non vince

LAZIO AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE