Il match del gemellaggio. Lecce e Palermo si ritrovano uno contro l’altro per uno scontro diretto d’alta classifica in Serie B: di fronte Roberto Stellone e Fabio Liverani, tecnici ma soprattutto rispettivi ex delle due squadre.

Ecco le formazioni ufficiali e a seguire su Stadionews la diretta testuale di Lecce – Palermo (calcio d’inizio alle ore 21.00):

LECCE: 22 Vigorito, 24 Venuti, 31 Bovo, 16 Meccariello, 27 Calderoni, 23 Tabanelli, 4 Petriccione, 8 Mancosu, 30 Scavone, 14 Palombi, 19 La Mantia. A disposizione: 1 Bleve, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 10 Lepore, 11 Torromino, 13 Haye, 15 Marino, 17 Pettinari, 18 Dubickas, 21 Tsonev, 28 Fiamozzi, 29 Armellino.

Allenatore: Fabio Liverani.

PALERMO: 1 Brignoli, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 6 Struna, 3 Rispoli, 35 Murawski, 8 Jajalo, 27 Mazzotta, 20 Falletti, 9 Moreo, 30 Nestorovski (cap.). A disposizione: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 10 Trajkovski, 14 Salvi, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 29 Puscas, 31 Pirrello, 32 Haas.

Allenatore: Roberto Stellone.

