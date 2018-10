La trasferta del “Via del Mare” di Lecce è storicamente insidiosa per il Palermo. Nei 21 precedenti giocati in Puglia, infatti, i rosanero hanno vinto soltanto 4 volte. Poi, 6 pareggi e 11 sconfitte. L’ultima vittoria risale alla stagione 2010/2011 quando i rosa si imposero 2-4 (in Serie A) grazie alle reti di Miccoli, Pastore, Hernandez ed Ilicic.

La sfida tra Lecce e Palermo torna dopo 7 anni dall’ultimo precedente, sempre nella massima serie. L’ultima sfida in cadetteria, invece, risale al 3-0 dei giallorossi del 2003 con le reti di Camorani, Giacomazzi e Bojinov che valsero la promozione in Serie A ai salentini.

Musica diversa, infine, nei precedenti giocati al “Renzo Barbera”. Davanti al proprio pubblico, infatti, i rosanero hanno vinto ben 12 volte su 23 precedenti con 9 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Un altro dato, però, preoccupa i rosa: il Lecce segna in casa contro i rosanero da 13 partite consecutive (21 gol totali) con ultimo digiuno nello 0-0 di Serie B del 3 febbraio 1980. Un dato che sarebbe meglio aggiornare già stasera…

LEGGI ANCHE:

LECCE – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO, INIZIA IL TOUR DE FORCE. TREDICI GIORNI DI FUOCO