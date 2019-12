Giovanni Pisano, ex goleador che ha vestito tra le altre la maglia della Salernitana e oggi osservatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista per ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui parla della Sicilia e dei talenti che si possono trovare in questa terra, spesso sottovalutata dal mondo del calcio.

Pisano è stato incaricato dalla Fiorentina di trovare nuovi talenti nell’isola e l’osservatore già espresso pareri positivi su un calciatore del Palermo: “Mi piace molto Kraja: a 19 anni fa già la sua parte a centrocampo, con ottima propensione offensiva. Palermo? Se uno come Castagnini è lì significa che c’è un buon progetto”.

Terra piena di talenti: “Arena dell’Acireale, ragazzo classe 2000 di proprietà del Catania, ha bei colpi. C’è anche un 2002: Pucci, esterno offensivo del Marsala. All’Acr Messina il 2001 Saverino, centrocampista centrale, bravo tecnicamente, può essere impiegato pure in difesa. Dell’FC è da seguire il 2000 Brunetti, terzino sinistro con buona gamba”.

Poi uno sguardo a Catania: “E’ una piazza che merita, i due centrali Noce e Biondi, entrambi del ’99, sono dei buoni talenti. La Sicula Leonzio, programma bene e punta sul settore giovanile. La squadra ha difficoltà, ma la società è sana. Mi piace il 2000 Vitale”.

