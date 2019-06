Spunta anche il nome di Claudio Lotito nelle carte e nelle intercettazioni del caso Palamara, l’inchiesta che ha scosso il CSM e la magistratura italiana e che indaga sul ruolo di Luca Palamara, magistrato attorno al quale graviterebbe un sistema di corruzione e favori.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il nome di Claudio Lotito è riferito alla sua partecipazione a svariati summit notturni di Palamara (con cui è amico): nello specifico Lotito, stando alle intercettazioni, avrebbe promesso e rimediato biglietti ad un altro indagato, il consigliere dimissionario Luigi Spina, per la finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta all’Olimpico.

Successivamente, Spina (che in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere) sarebbe stato intercettato anche durante la finale di Coppa in Tribuna d’Onore, lo scorso 15 maggio. Nell’inchiesta sono coinvolti altri soggetti: Palamara ha avuto contatti anche con il sostituto della Direzione nazionale Antimafia, Cesare Sirignano, ma anche l’ex ministro Luca Lotti, deputato del Pd e imputato nel processo Consip.