“Casting per la panchina del Palermo”. Questo il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia per raccontare le vicende rosanero, ripartendo proprio dalla questione allenatore, con Delio Rossi in scadenza di contratto e ormai proiettato verso l’addio.

ROSSI E FOSCHI AI TITOLI DI COSA: CON IL DS VICINI ALLA ROTTURA

Come riportato da Benedetto Giardina, il Palermo è alla ricerca di un nuovo allenatore e Lucchesi sonda il mercato: la priorità è Iachini, con cui c’è stato un primo approccio nei giorni scorsi attraverso un emissario della società, ma al momento le parti sono distanti; servono “garanzie” per riportare in Sicilia il tecnico della promozione dei record, che ha offerte anche da altre squadre in Serie B ma non ha mai nascosto di considerare il Palermo la sua prima scelta.

Tra gli altri profili sotto osservazione, riporta il quotidiano, c’è anche Eugenio Corini, molto apprezzato dalla dirigenza e dalla piazza ma che oggi avrà un incontro con Cellino in cui probabilmente si definirà non un suo (improbabile) addio bensì la pianificazione della stagione con le rondinelle. Le alternative però non mancano e sembra “prendere quota” quella legata a Pasquale Marino, che non avrebbe problemi a ripartire da un progetto di risanamento e una squadra di giovani; Vivarini invece sarebbe un profilo noto a Lucchesi, avendolo conosciuto a Latina.

Tra gli altri temi trattati dal quotidiano, le parole di Haitam Aleesami dal ritiro della Norvegia, rinviando ogni discussione sul futuro, ma anche il punto sulla nuova rosa del Palermo fra giocatori in partenza, coloro che restano e a chi potrebbe di fatto non rientrare dai rispettivi prestiti, come Embalo e Posavec.

LEGGI ANCHE

LUCCHESI A SN: “CON ROSSI E’ FINITA, FOSCHI…”

PALERMO, DELIO ROSSI DICE ADDIO

STELLONE: “MI SAREBBE DISPIACIUTO VEDERE IL PALERMO IN C”