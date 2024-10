Mantova – Palermo, info settore ospiti: prezzi e numero di biglietti disponibili

Il Palermo comunica le info utili per il match contro il Mantova, l’infrasettimanale in programma mercoledì 30 ottobre: il “Danilo Martelli”, stadio del club lombardo, dispone di un settore ospiti con una capienza di 947 posti. Il prezzo del biglietto è di 20 euro più commissioni, 15 euro per la versione “ridotto”.

IL COMUNICATO

Il Mantova rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara fra Mantova e Palermo, valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30 presso lo Stadio “Danilo Martelli”, sono in vendita sul circuito TicketOne fino alle ore 19.00 di martedì 29 ottobre.

Il settore “Curva Cisa” riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 947 posti.

PREZZI INTERO: € 20,00 + commissioni servizio Ticketone RIDOTTO (Over 65, Donne, Under 16): € 15,00 + commissioni servizio Ticketone