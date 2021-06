MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Storia d’amore finita. Il futuro di Malaury Martin sarà lontano da Palermo, com’era ormai quasi certo già da qualche settimana. Il centrocampista francese non ha trovato un accordo con la società e la volontà del club è quella di non proseguire insieme l’avventura rosa. Ieri le ultime comunicazioni del giocatore con la società, da oggi sarà un’altra storia.

Il contratto di Martin era in scadenza: sarebbe terminato tra una manciata di giorni, il 30 giugno. Ma il francese, ex Monaco e Hearts (tra le tante), non rientra più nei piani di Sagramola e Castagnini e quindi niente rinnovo nonostante il dichiarato amore del giocatore per la Sicilia.

Martin, apprezzato dai tifosi al di là delle sue prestazioni in campo per quella signorilità che ha sempre contraddistinto le sue interviste, “paga” anche il fatto di essere uno di quei giocatori in scadenza di contratto. E il Palermo aveva bisogno di alleggerire il bilancio. Era stata una scommessa (reciproca) al momento della rifondazione del Palermo e probabilmente il centrocampista giramondo, innamorato delle città di mare, aveva sognato ben altro finale. In serie D era stato uno dei protagonisti della promozione con Pergolizzi con 24 presenze indossando anche la fascia di capitano

Quest’anno, invece, Martin è stato utilizzato col contagocce da entrambi gli allenatori (Boscaglia prima, Filippi dopo) che si sono susseguiti in panchina. All’inizio del campionato la maggior parte delle presenze, poi scampoli di partita. In totale è sceso in campo 12 volte, nessun gol ma un assist. Nel finale di stagione è quasi scomparso dai radar. Avrebbe potuto dare di più? Resta il dubbio. Ma esce di scena a testa alta, con i ringraziamenti del caso. Adesso, a 32 anni, dovrà decidere quale sarà il suo futuro. Buona fortuna, Malò.

