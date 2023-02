MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giuseppe Mascara, storico ex giocatore del Catania, è stato intervistato per il quotidiano ‘La Sicilia’ e ha parlato del travolgente cammino della squadra di Ferraro, prima con stacco nel Girone I di Serie D e avviata a una serena promozione diretta.

“Il Catania sta facendo il vuoto? Solo un pazzo avrebbe potuto provare a competere con questo Catania – afferma – . Gli avversari non hanno fatto follie per comporre squadroni. Sarebbero state risorse spese inutilmente. Si è capito fin dal primo giorno che tipo di persone fossero Ross Pelligra e i suoi collaboratori. Preferendo sempre i fatti alle chiacchiere, affidandosi a professionisti in tutti i ruoli, con un d.s. che è un lusso per questa categoria”.

“La scelta di coinvolgere tre/quattro catanesi è stata la mossa vincente – continua – . Si è creato un mix esplosivo. Il direttore è un mago; ha composto una squadra di primissimo ordine, scegliendo i migliori under in circolazione. Quella è la differenza, poi ha chiamato un allenatore che ha grande esperienza e aveva già vinto”.

Mascara analizza il prossimo futuro del Catania, in quella Serie C così difficile e competitiva: “Come cambierà la rosa? È un altro mondo, senza vincoli legati agli under, dove trovi difese esperte e di talento. Credo che questa proprietà cambierà molto, la C è una categoria… bastarda“.

