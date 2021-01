Ufficiale una cessione in casa Catania. Il club etneo ha annunciato il trasferimento di Enrico Piovanello, arrivato in prestito dal Padova e che ora terminerà la stagione all’Imolese. La sua parentesi in rossazzurro si chiude dopo appena 3 mesi (9 presenze all’attivo e nessun gol).

La nota: “Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Piovanello, per il prosieguo della stagione sportiva 2020/21, all’Imolese Calcio 1919.





Al giovane attaccante veneto, che conclude la sua esperienza nel nostro club con 9 presenze in campionato, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

