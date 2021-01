Catania attivo sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Catanista.eu, i rossazzurri stanno cercando di portare in Sicilia due difensori: uno sarebbe Anton Kresic del Padova, in prestito dall’Atalanta.

Kresic che quest’anno è sceso in campo soltanto 5 volte per un totale di 133 minuti di gioco, sarebbe ormai ad un passo dal vestire la maglia rossazzurra. Discorso diverso invece per il fantasista Andrea Russotto, affare nato in seguito al passaggio di Gatto alla Cavese. Per il trequartista quello a Catania sarebbe un ritorno, visto che con la squadra siciliana ha totalizzato 91 presenze condite da 16 reti e 14 assist.





Russotto ha dato l’ok, ora bisognerà però strappare quello della Cavese che al momento è in piena lotta per evitare la retrocessione. Sicuramente il calciatore avrebbe il favore e l’apprezzamento di Raffaele. Infine, si complica l’affare per portare in rosa Antonio Di Gaudio: c’è grande distanza economica tra le parti.

LEGGI ANCHE

RAUTI E LA VOGLIA DI RESTARE A PALERMO: “AFFIATAMENTO CON LUCCA”