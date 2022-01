MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo guarda al mercato in cerca di possibili rinforzi e tra gli obiettivi ora c’è anche un nuovo portiere: sul taccuino della società rosanero spunta il profilo di Stefano Mazzini, in forza alla Carrarese e che Silvio Baldini conosce proprio per i trascorsi in comune alla Carrarese.

Il giocatore è di proprietà dell’Atalanta ed è attualmente in prestito alla Carrarese, ma proprio i buoni rapporti fra Baldini e la sua ex squadra (e la conoscenza reciproca tra tecnico e giocatore) sembrano poter spianare la strada ad un trasferimento in Sicilia: l’affare sembra molto probabile, a patto ovviamente che il Palermo nel frattempo si metta nelle condizioni di tesserare nuovi giocatori per la questione delle liste.

Mazzini (classe 1998, nativo di Crema – prodotto del settore giovanile dell’Atalanta) ha già all’attivo altre due esperienze con la formazione toscana, rispettivamente nelle stagioni 2018-19 e 2020-21; in mezzo le esperienze a Pontedera e Piacenza nella stagione 19-20. Mazzini ha giocato 30 partite con la Carrarese nella stagione 2020-21; appena tre nella stagione 2021-22.

