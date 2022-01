MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo al momento è al completo. Prima di acquistare, dovrà quindi vendere. Con l’arrivo di Mattia Felici il club di viale del Fante ha completato l’organico dei 24 calciatori + 1 necessari per la stagione. Per il momento quindi niente entrate: prima saranno necessarie le uscite per liberare degli slot. Lo riporta Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia.

Inoltre, Baldini ha potuto “provare” la squadra soltanto per quattro giorni: difficile valutare le necessità della formazione a causa del focolaio che sta tenendo fermi 20 giocatori.

“Un mercato che avrebbe dovuto vedere il Palermo alla ricerca di innesti per proseguire la caccia al Bari“, scrive il quotidiano. Rimane sempre l’obiettivo “regista”. Prima dello stop del campionato la società ha valutato soprattutto i nomi di Lollo del Bari e Nardi della Cremonese ma, al momento, il tutto si è risolto in un nulla di fatto.

Bisognerà cedere, quindi, ma Marong e Peretti potrebbero non essere appetibili in Serie C. Somma invece è stato rivalutato dal tecnico dopo essere stato messo fuori rosa: anche per lui potrebbe non esserci mercato e potrebbe rimanere in squadra a meno che i procuratori non trovino soluzioni.

