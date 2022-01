MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Giornale di Sicilia lo definisce “il più grande cluster d’Italia“. Ieri il Palermo ha comunicato con una nota ufficiale lo stato della squadra colpita dal virus: sono 20 i calciatori contagiati, insieme a 4 membri dello staff.

Allo stato delle cose è il focolaio più grande nel calcio professionistico italiano: il precedente record spettava alla Triestina con 23 elementi positivi. Oggi quindi tutti (o meglio, gli otto elementi a disposizione di Baldini per la preparazione) resteranno a casa e si tornerà in campo domani.

Ieri allo Sport Village di Tommaso Natale erano presenti Mirri, Castagnini e otto giocatori: Doda, Felici, Lancini, Luperini, Peretti, Perrotta, Soleri e Somma. C’era anche Santana che ha aiutato il gruppo.

Con pochi elementi, per Baldini sfruttare la pausa del campionato per valutare la squadra diventa arduo, Bisognerà recuperare più uomini possibile in vista della sfida contro il Catanzaro tra due settimane. Al Palermo per giocare serviranno 13 elementi compreso un portiere e visto che Pelagotti è squalificato si dovrà puntare su Massolo.

Sul quotidiano è presente anche l’editoriale di Luigi Butera che si sarebbe atteso più prudenza dal club e che parla di strada in salita: la società dovrebbe muoversi per trovare quei tre-quattro calciatori giusti per il colpo di coda. Ma attualmente tutto è fermo.

