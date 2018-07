Una fase di attesa prima di chiudere i colpi. Rino Foschi attende con fiducia i giorni che separano il Palermo dall’inizio del ritiro (QUI le ultime) con la speranza di poter finalizzare i primi acquisti: i nomi su cui puntare sono ormai definiti ma per avere novità bisognerà aspettare ancora.

Il riferimento (come riporta il Giornale di Sicilia) è prima di tutto al portiere e ad Alberto Brignoli: dopo la cessione in prestito di Posavec, i contatti con la Juventus per l’ex Benevento sono diventati sempre più fitti e non si è molto distanti dalla chiusura dell’accordo sulla base di un milione di euro (triennale al giocatore).

Per il via libera però bisogna ancora aspettare, così come per Dawidowicz, che non esclude un ritorno in Sicilia ma attende l’ok del Benfica che chiede almeno 2 milioni di euro per la cessione (i rosa invece preferirebbero un altro anno di prestito). Stallo anche per Fossati: la proposta di Foschi è sul tavolo, ma le pretese del giocatore si sono abbassate e c’è ottimismo.

In chiave portieri si registra l’interesse del Pescara per Alastra (che prima però vuole giocarsi le proprie chances nel ritiro di Sappada), mentre ormai definita è la conferma di Pirrello dopo il rientro dal prestito a Livorno: il difensore era stato oggetto di un sondaggio del Catania, ma il Palermo punterà su di lui nella prossima stagione.

