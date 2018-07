Il mercato del Palermo prende quota. Letteralmente. Rino Foschi dovrebbe chiudere nelle prossime ore i colpi Brignoli e Salvi, già bloccati da giorni in attesa di incassare denaro fresco per chiudere gli affari con Juve e Cittadella. Denaro fresco che potrebbe arrivare dalla cessione di Coronado, assente in ritiro e volato a Dubai.

Come riporta il Giornale di Sicilia, sono infatti tre i giorni di permesso a disposizione del brasiliano per raggiungere gli Emirati insieme alla moglie e parlare di persona con lo Sharjah della ricca offerta da 1,2 milioni di euro annuali per i prossimi 4 anni (una cessione che frutterebbe al Palermo 6 milioni di euro, vitali per far partire definitivamente la campagna acquisti). Il sì potrebbe arrivare in giornata, ma Coronado ci starebbe ancora pensando e scioglierà la riserva a breve.

In entrata si lavora a centrocampo (vicini Haas e Pessina dell’Atalanta) e all’attaccante, con Puscas prima opzione (accordo di massima con l’Inter) ma il giocatore tentenna sull’ipotesi di giocare un altro anno in Serie B, mentre per Di Carmine è serrata la corte di Hellas Verona, Crotone e Cagliari. In difesa piace Caparadossi, ma prima biosgna valutare le cessioni: Rajkovic e Bellusci potrebbero essere sacrificati visto l’alto ingaggio, motivo per cui invece si proverà a trattenere Struna, che però chiede la cessione.

Ma poi ci saranno anche le altre uscite: si va verso un altro tira e molla con l’Aek Atene per Jajalo (il Palermo chiede 1,5 milioni), Rispoli è vicino al Bologna che però segue anche Mattiello. Alastra potrebbe finire in prestito al Pescara o alla Ternana, lasciando il posto di terzo portiere a Marson.

