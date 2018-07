“Il primo ad arrivare”. Bruno Tedino complice anche la vicinanza di Sappada a casa sua è stato il primo ad arrivare in ritiro all’hotel Val Gioconda (oggi anche prima conferenza stampa per lui): l’obiettivo è mandare un messaggio a tutti e ripartire dopo l’esonero oltre ad accogliere al meglio squadra e giocatori e soprattutto il suo vecchio staff.

PARTE L’AVVENTURA DI UN PALERMO “PRECARIO”

Come riporta Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia infatti, Tedino ha avuto infatti garanzie da Zamparini sul ritorno in organico dei suoi “fedelissimi”: si ricompone dunque lo staff storico del tecnico che avrà come vice Marchetto e Lenisa preparatore dei portieri al fianco di Sicignano.

PALERMO, OCCHIO AGLI SVINCOLATI DI LUSSO

Unica vera new entry è quella del preparatore atletico: a prendere il posto di Ivano Bordon, sarà Giambattista Venturi che arriva in Sicilia (o meglio a Sappada) dopo 17 anni passati al fianco di Cesare Prandelli e oggi sarà già all’opera nel primo doppio allenamento della nuova stagione.

