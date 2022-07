MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo si muove sul mercato. La priorità assoluta del club rosanero è quella di riportare Matteo Brunori in Sicilia: come riportato da Il Giornale di Sicilia, il prezzo è stato fissato dalla Juventus, che nel mentre ha già ricevuto offerte di circa 5 milioni di euro per il centravanti, che rimane però in attesa del Palermo.

Per estrema cautela il Palermo, nel caso in dovesse saltare il colpo Brunori, prepara anche qualche colpo d’esperienza dalla Serie B per il profilo d’attaccante, mentre sembrerebbe esclusa l’ipotesi che porti a prestiti dalla galassia del City, almeno in questo ruolo. Il quotidiano fa il nome di Nahuel Bustos, calciatore del Manchester City in prestito al Girona.

Per il centrocampo piace José Mauri: calciatore ex Milan e fratello di Juan che ha giocato in rosanero l’anno della Serie D, figurerebbe tra i nomi nel taccuino di Castagnini che dovrà intervenire a centrocampo visto l’addio di Damiani.

