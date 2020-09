Il Palermo punta a un centravanti di qualità per il reparto offensivo. E’ l’analisi proposta dal Giornale di Sicilia di oggi.

Corazza rimane l’obbiettivo numero uno, scrive Benedetto Giardina, ma manca ancora l’accordo con il calciatore: l’attaccante della Reggina vorrebbe un triennale, i rosa ne propongono due. Ma la trattativa prosegue.





In avanti si sonda anche la pista che porta a Kanoutè del Catanzaro. Ci sono stati contatti con la società e l’entourage del senegalese, ma per il momento il calciatore non è una priorità. Continua anche l’interesse per Marsura del Livorno e infine, la dirigenza rosa ha contattato anche l’agente di Vano del Carpi sul quale però ci sono delle perplessità.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL RITIRO DIVENTA UN’OCCASIONE PER QUATTRO UNDER 19

RITIRO PALERMO, 2 SETTEMBRE: IL REPORT DELLA SEDUTA MATTUTINA

IL PALERMO PRENDE FORMA: L’ANALISI DI ROBERTO PARISI