Il Palermo guarda alla sfida col Biancavilla, ma nel frattempo prova a chiudere per il vice Ricciardo. Dopo aver sondato il mercato per un attaccante senza successo, la scelta della dirigenza è ricaduta sul 20enne brasiliano Guilherme.

PALERMO – BIANCAVILLA: SFIDA DI COPPA ITALIA CON VISTA CAMPIONATO

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Guilherme Willian dos Santos Dias (prima punta, classe 1999) è stato proposto alla società rosanero e in questi giorni sarà in prova con la squadra allenata da Pergolizzi in attesa di un’eventuale conferma.

Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, Guilherme ha già fatto una breve esperienza in Europa, al Siviglia, per un periodo di prova nella passata stagione: la società andalusa (soggetta a svariati cambiamenti a livello dirigenziale) però in quel caso scartò il giocatore. Dopo il Cruzeiro, ha giocato per il Sao Caetano nel 2017 e poi dal 2018 per il Nautico, con cui ha anche esordito con la squadra B del campionato di A2 dello stato brasiliano del Pernambuco (1 rete in 4 presenze).

