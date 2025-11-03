“Mi manda Monastra”, alle 14 sul sito e su Facebook: ospite Stefano Piazza ​​

Il Palermo torna a vincere e lo fa con una goleada al Pescara che riporta il sorriso sugli spalti e negli spogliatoi: il ritorno in campo di Bani, il ritorno al gol di Brunori, l’impresa di Pierozzi, l’infortunio di Gomes e il ritrovato assetto tattico della squadra saranno i temi della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi.

Una vittoria che consente peraltro al Palermo di recuperare tre punti sul Venezia e sul Cesena, entrambe sconfitte in trasferta. La squadra è al quinto posto della classifica, a cinque punti dalla capolista Modena e a quattro dal Monza, che ha vinto ancora.

Come sempre ci sarà la possibilità di interagire con la trasmissione, inviando commenti e domande. Finestra anche sulla Serie D, dove l’Athletic Palermo ha rimediato la seconda sconfitta stagionale







L’ospite della trasmissione sarà Stefano Piazza, popolare attore e cabarettista, molto noto per i suoi video di “Piazza Grande” e grande tifoso del Palermo.

Appuntamento come sempre alle 14 dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi. La trasmissione andrà in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime.

