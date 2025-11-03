Accardi: "Palermo, la reazione di sabato è stata importante" ​​

Beppe Accardi, ex giocatore del Palermo e oggi procuratore sportivo, è stato intervistato per TMW e ha parlato della bella vittoria dei rosanero contro il Pescara.

“Sicuramente il Palermo ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine. La reazione di sabato è stata importante“, afferma.

Accardi parla anche del difficile momento che sta attraversando la Fiorentina, con Pioli sempre più a rischio esonero: “Le annate storte capitano, è iniziata male e potrebbe finire peggio. C’è bisogno di guardarsi in faccia, ritrovarsi, non perdere la testa e creare gruppo. A tirarsi fuori da questa situazione devono essere calciatori”.







