GdS – “Palermo, bel segnale: ora bisogna confermarsi grandi”

“Il segnale c’è stato. Quei cinque gol sono la migliore cura per le teste dei tifosi e degli stessi rosanero che, all’improvviso, si erano ingolfate di pensieri e fantasmi”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la vittoria del Palermo col Pescara.

Inutile dire che adesso bisogna andare avanti così. Il Palermo ha la necessità di infilare una serie positiva per provare ad accorciare su questo duo di testa. Questa squadra ha ancora tutte le carte in regola per prendersi uno dei primi due posti della classifica.

Il Palermo ha segnato cinque gol perché s’è liberato la testa. Dopo il gol di Pierozzi, i rosanero sono diventati padroni del campo. La squadra di Inzaghi ha finalmente giocato da grande contro una piccola. Quello che dovrà fare nelle prossime tre partite, contro Juve Stabia, Entella e Carrarese.







