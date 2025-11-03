Juve Stabia, Abate: "Il Palermo è costruito per vincere la B, sarà una sfida impegnativa" ​​

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza dopo la pesante sconfitta sul campo del Modena e ha commentato la partita, parlando anche della prossima sfida contro il Palermo.

“Ho l’onore di allenare un gruppo splendido dal punto di vista umano – afferma – . Non vediamo l’ora di ripartire tutti assieme facendo tesoro di quanto appreso anche al “Braglia”. Contro il Palermo ci attende un’ulteriore sfida impegnativa, contro un’altra squadra costruita per vincere il campionato. Ci auguriamo di poter contare sul sostegno di un “Menti” gremito in ogni ordine di posto”.

Sulla gara persa a Modena, dice: “Questa sconfitta ci deve far riflettere, tre gol di scarto sono tanti. Abbiamo affrontato una squadra di grande impatto, la fisicità dei nostri avversari si è notata soprattutto sulle seconde palle. Abbiamo provato a restare in partita con grande coraggio, poi gli emiliani sono apparsi più pronti nel gestire i momenti di difficoltà. In questo aspetto dobbiamo sicuramente ancora migliorare. Dobbiamo capire che non bastano le buone prestazioni o il far girare la palla, dobbiamo essere incavolati per ottenere i risultati“.







