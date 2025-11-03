Palermo Futsal Club, ko interno: il Pioppo vince 4 - 9 ​​

Non arrivano le due vittorie consecutive per il Palermo Futsal Club, costretto ad arrendersi a un ottimo Pioppo Futsal perdendo per 4-9. Partita dai due volti per i rosanero: primo tempo da dimenticare, chiuso sotto di ben sette reti, e una seconda frazione giocata con maggiore intensità, ma insufficiente per ribaltare il risultato.

Primo tempo

Parte fortissimo il Pioppo Futsal di mister Basile: Guarino sfida Gennaro e con il mancino trafigge Raccampo. In meno di novanta secondi Ferrara firma una doppietta fulminea, sfruttando gli assist di Guarino e Calvaruso. Sujon entra dalla panchina e impegna subito Marineo, che risponde presente. Calvaruso, in contropiede, trova il quarto gol.

Il Palermo prova a reagire, ma fatica a rendersi pericoloso in zona offensiva e il Pioppo non perdona: Allegra e Lo Giudice portano il punteggio sul 6-0. Nel finale di tempo, l’ex di giornata Alongi realizza la settima rete su calcio di rigore.







Secondo tempo

Nella ripresa l’atteggiamento dei ragazzi di mister Gentile è quello giusto, ma il Pioppo chiude bene tutti gli spazi. Sujon recupera palla centralmente e con il mancino trova una traiettoria imprendibile per Marineo. Con il quinto di movimento, Gennaro insacca su pregevole assist del solito Chinnici.

Il Pioppo reagisce e, con Lanza e Calvaruso, segna l’ottavo e nono gol della gara. Il Palermo prova fino alla fine, trovando ancora la via del gol con Chinnici e Gennaro.

Prossimo appuntamento

Dopo 40 minuti di gioco effettivo arriva il triplice fischio del direttore di gara, che manda le due squadre negli spogliatoi. Brutta sconfitta per il Palermo Futsal Club, che non riesce più a imporsi nel proprio fortino. Sabato 8 novembre i ragazzi di Gentile saranno chiamati a reagire nella delicatissima trasferta contro il Giudecca, con fischio d’inizio alle ore 17:00.