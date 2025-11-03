Mediatrice C5 travolgente all’esordio casalingo in Serie D: 10 – 0 alla Real Sports

Vittoria travolgente la Mediatrice C5 di coach Massimo Zampardi e del presidente Nino Tuzzolino, che supera 10 – 0 la Polisportiva Real Sports nell’esordio casalingo di Serie D.

Protagonista assoluto Sergio Maiorana con un pokerissimo d’autore, doppiette per Samuele Salamone e Piero Ventimiglia, reti anche di Salvo D’Amico e del giovane Peppe Raia. Prestazione impeccabile per capitan Ale Zampardi e Giuseppe Romano in regia, solidità difensiva e grande spettacolo davanti ai quasi 200 spettatori di Villatasca.

Nel finale festa sotto la curva per una Mediatrice C5 in grande crescita e vogliosa di recitare un ruolo da protagonista nel campionato provinciale.





