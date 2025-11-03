Serie A, salta un'altra panchina: è addio tra la Fiorentina e Pioli ​​

Sarà addio tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La decisione è ormai presa dalla società dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, l’ennesima di quello che è il peggior avvio di campionato nella storia viola.

Restano da definire solo le modalità della separazione: esonero o rescissione consensuale, ma una cosa è certa: l’avventura di Pioli a Firenze è arrivata al capolinea.

Sono già diversi i nomi valutati per la successione, tra cui anche il possibile ritorno di Raffaele Palladino. La dirigenza si sta già muovendo in tal senso, nonostante la recente separazione dall’ex direttore sportivo Pradè, ufficializzata proprio prima della gara con il Lecce.







L’obiettivo è chiaro: uscire da una crisi profondissima. La Fiorentina è penultima in classifica, con appena quattro punti ottenuti in altrettanti pareggi, un bottino troppo povero per le ambizioni del club. Nel prossimo turno, i viola affronteranno in trasferta il Genoa, altra squadra in grande difficoltà.

