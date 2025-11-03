“Mi manda Monastra”, la puntata del 3 novembre / VIDEO
Il Palermo torna a vincere e lo fa con una goleada al Pescara che riporta il sorriso sugli spalti e negli spogliatoi: il ritorno in campo di Bani, il ritorno al gol di Brunori, l’impresa di Pierozzi, l’infortunio di Gomes e il ritrovato assetto tattico della squadra sono i temi della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi.
Ospite della trasmissione Stefano Piazza, popolare attore e cabarettista, molto noto per i suoi video di “Piazza Grande” e grande tifoso del Palermo. Appuntamento come sempre dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi. La trasmissione va in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime.
LEGGI ANCHE
PALERMO, PIEROZZI DA ‘QUINTO’ A… PRIMO