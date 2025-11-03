Palermo, lussazione alla spalla per Gomes: escluso l'intervento chirurgico ​​

Il Palermo perde Claudio Gomes: il calciatore ha subito un infortunio nei primi minuti della partita contro il Pescara ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il centrocampista è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra.

E’ stato scelto un percorso conservativo, il che significa che Gomes non si sottoporrà a intervento chirurgico. I tempi di recupero sono quindi ristretti, il calciatore ha già iniziato la riabilitazione e salterebbe almeno due partite (considerando anche la sosta che ci sarà tra la Juve Stabia e l’Entella).

Pericolo scampato dunque, Inzaghi stesso temeva che il calciatore andasse sotto i ferri e restasse dunque indisponibile per molto tempo. Il tecnico non ha comunque fatto drammi sottolineando come la rosa sia ben coperta con diversi centrocampisti tra cui Giovane, che ha trovato meno spazio in stagione.







