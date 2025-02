Milazzo e Modica: corsa a due per il primato nel girone B dell’Eccellenza

Giochi ancora totalmente aperti nel campionato di Eccellenza girone B. A guidare la classifica è il Milazzo con 48 punti, un passetto dietro il Modica a 47, terzo gradino del podio ad otto giornate dalla fine per Avola e Nebros a quota 42 punti.

Le sorprese dell’ultima giornata

È successo di tutto nell’ultimo turno di campionato con il Milazzo che, in modo del tutto inaspettato, ha perso tra le mura amiche contro un Mazzarrone che era in fondo alla classifica. Non ne ha approfittato il Modica che non è andato oltre il pari, ma nello scontro diretto contro una Nebros che sperava di accorciare sulle posizioni di vetta.

Altro big match in arrivo

Potrebbe essere decisivo il turno numero 23 del campionato di Eccellenza girone B. Il Milazzo infatti farà visita proprio alla stessa Nebros che la settimana precedente ha fermato il Modica. Per gli iblei invece gara sulla carta più semplice perché faranno visita al Real Siracusa penultimo in classifica.