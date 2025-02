Athletic Palermo – Gela, domenica lo scontro diretto: il “Favazza” apre al pubblico

Dopo tanta attesa, ecco il big match che potrebbe decidere il girone A del campionato di Eccellenza. Domenica 23 febbraio alle 15 sul terreno di gioco dello stadio “Favazza” di Terrasini si sfideranno la capolista Athletic Club Palermo, seconda squadra del capoluogo siciliano che ha messo nel mirino il salto in Serie D, e il Gela secondo in classifica a -1 che sarà orfano dei propri tifosi ma che vuole quantomeno tenere aperto questo campionato a otto giornate dalla fine.

Il “Favazza” riapre ai tifosi

Dopo alcuni mesi di chiusura, a causa dell’assenza del nulla osta della commissione Pubblici Spettacoli, lo stadio “Favazza” di Terrasini tornerà ad essere occupato dai tifosi che vogliono sostenere l’Athletic Palermo e saranno tanti quelli che domenica assisteranno al big match. C’è delusione invece in casa Gela perché, nonostante le aspettative iniziali, la Prefettura ha vietato la trasferta ai residenti della provincia di Caltanissetta che dunque potranno assistere al match solo in streaming sui canali ufficiali del club palermitano.

“Derby” dal sapore orientale

Quello tra Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Palermo, e Gaspare Cacciola, tecnico del Gela, non è sicuramente uno scontro inedito. I due allenatori infatti sono originari della Sicilia Orientale, rispettivamente di Catania il primo e di Messina il secondo. Entrambi sono considerati dei volponi di queste categorie e non è da escludere che attuino un po’ di pretattica alla vigilia.





Può essere una gara decisiva

Se i palermitani dovessero imporsi, si porterebbero a +4 sui biancazzurri: anche a livello morale, diventerebbe un vantaggio rassicurante, difficile da colmare. Ovviamente in caso di pareggio tutto resterebbe invariato, mentre in caso di successo ospite ci sarebbe un +2 in classifica che rappresenterebbe un bel passo verso la Serie D. Ma è anche corretto ricordare che dopo questo big match resteranno ancora sette giornate di campionato, ben 21 i punti in palio: qualunque sia il risultato finale ci sarà tempo per rimediare ma è chiaro che la gara potrebbe diventare decisiva.

Le parole di Crivello e Privitera

Roberto Crivello, difensore dell’Athletic Club Palermo, ha parlato del match col Gela a “Sporticily”: “Sono convinto che il duello tra noi e loro proseguirà fino all’ultima giornata, vedremo chi dimostrerà di essere più forte. Sarà una partita importantissima, ma il campionato non finisce domenica”.

Dal canto suo Santo Privitera, centrocampista gelese, come riporta “Quotidianodigela” ha detto: “Andremo a Terrasini con l’unico obiettivo della vittoria. Giocheremo a viso aperto e senza paura, non siamo inferiori a loro anche se sono davanti”